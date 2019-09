Club Brugge haalt met Balanta en Diagne nog twee nieuwkomers

Diagne, een negenvoudige Senegalese international wordt voor één seizoen gehuurd van Galatasaray mét aankoopoptie.

Diagne (27) heeft een verleden in de Jupiler Pro League bij Lierse (2014) en Westerlo (2015), telkens op huurbasis van Juventus. Destijds viel de Senegalees vooral op door zijn wispelturigheid, maar het voorbije anderhalf seizoen vond hij in Turkije erg vlot de weg naar de netten. In de terugronde van vorig seizoen kwam hij bij Galatasaray tot elf goals in twintig matchen. In het kalenderjaar ervoor bij Kasimpasa deed hij nog beter met 32 treffers in 36 duels. Bij Club Brugge moet Diagne voorin de concurrentie aangaan met recordaankoop David Okereke.(lees verder onder de foto)

Éder Álvarez Balanta

Éder Álvarez Balanta (22) tekende dan weer een contract voor 3 seizoenen bij Blauw-Zwart. Met deze middenvelder haalt Club een vervanger voor de naar Aston Villa vertrokken Marvellous Nakamba. Balanta (26) is een linksvoetige defensieve middenvelder die ook centraal achterin uit de voeten kan. Hij komt over van het Zwitserse FC Basel 1893. De 8-voudige Colombiaanse international, die deel uit maakte van de selectie voor het WK 2014, schakelde met FC Basel dit seizoen nog PSV uit in de voorrondes van de Champions League. Balanta speelde 2 keer 90 minuten. Hij won met FC Basel 1 landstitel en 2 bekers. Bij zijn moederclub River Plate won hij eerder al een Copa Libertadores en de Copa Sudamericana.