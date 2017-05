Club Brugge haalt Nigeriaanse spits in huis

De 19-jarige aanvaller tekende een contract voor vier jaar. Hij komt over van het Oekraïense Zoyra Luhansk, waar hij sinds 2016 aan de slag was. "Dennis is een snelle, explosieve speler, die op de drie aanvallende posities uit de voeten kan", stel Brugge op de clubwebsite. Vorig seizoen was Dennis goed voor zes doelpunten in 22 wedstrijden in de Oekraïense Premier League. Na de Nederlandse spits Elton Acolatse (Westerlo), de Colombiaanse verdediger German Mera (Deportivo Cali) en de Servische verdediger Erhan Masovic (Cukaricki) is hij de vierde Brugse versterking met het oog op volgend seizoen.