Club Brugge haalt uit tegen KV Mechelen

Club Brugge heeft zaterdag haar derde oefenduel achter gesloten deuren overtuigend gewonnen. KV Mechelen kreeg 6 goals te verwerken in twee wedstrijden van telkens een uur.

Okereke maakte twee goals (18' en 54') en ook Badji (35'), Diatta (45'), Openda (105') en Vanaken (110', strafschop) scoorden. Beide ploegen speelden in beide helften met een volledig ander elftal.

1 week, 3 oefenduels

Het was voor Club het derde oefenduel in een week tijd. Eerder won de landskampioen met 4-1 van OH Leuven en speelde het 1-1 gelijk tegen Beerschot. Club Brugge bereidt zich voor op de bekerfinale, waarin het op 1 augustus Antwerp treft.