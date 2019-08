Club Brugge haalt uit tegen STVV

Club Brugge heeft vrijdag met 6-0 gewonnen van STVV in de opener van de tweede speeldag in de Jupiler Pro League.

Club Brugge-coach Philippe Clement gaf aanwinst Percy Tau meteen een basisplaats. Na tien minuten ging Vanaken neer na contact met Botaka. Ref Laforge gaf echter geen strafschop, op aangeven van de videoref. Vijf minuten later zorgde Okereke voor de 1-0, na een afgeweerd schot van Dennis. De Brugse spits lukte niet veel later al zijn derde competitietreffer in Brugse loondienst, dankzij een mooie steekpass van Deli. De Japanse doelman Schmidt had zich zijn debuut bij STVV wel anders voorgesteld, na 38 minuten nam Vanaken hem te grazen met een kopbal. En ook Tau pikte nog zijn doelpuntje mee. Oog in oog met Schmidt pakte hij uit met een knappe lob: 4-0.

Na de rust gaf STVV niet de indruk weerwerk te kunnen bieden. Na een knappe aanval via Tau en Vormer tikte Dennis de 5-0 binnen. Invaller Schrijvers zette na een een-tweetje met de eveneens ingevallen Vlietinck de eindstand op het scorebord. Openda liet zich nog in negatief opzicht opvallen met een gemene overtreding op de enkels van Boli. Na het raadplegen van de VAR kreeg de jonge spits een rode kaart, hij stond nog geen kwartier op het veld.