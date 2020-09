Club Brugge haalt zwaar uit in Waregem

Op het halfuur was de wedstrijd aan een zonnige Gaverbeek al helemaal gespeeld. Olivier Deschacht had na amper zes minuten de score geopend voor de bezoekers uit Brugge met een wel erg knullige owngoal, de Tsjechische international Michael Krmencik maakte er na negentien minuten 0-2 van na een knappe actie en dito afwerking.

Na 31 minuten kopte Hans Vanaken - hij is zijn matige competitiestart helemaal te boven - de 0-3 op het bord en daarmee was het vat nog niet helemaal leeg. Met de rust in zicht zag Ruud Vormer een lopbal op de deklat belanden, Krmencik was goed gevolgd en duwde in de herneming binnen. Voor de vorige winter overgekomen spits doelpunten nummers twee en drie in amper twee wedstrijden en stilaan lijkt zijn trein vertrokken. Alleen voor doel liet De Ketelaere de 0-5 liggen, doelman Eike Bansen had een goeie redding in huis.

Tweede helft overbodig

De nieuwe Brugse voorhoede met daarin De Ketelaere, Diatta en Krmencik draaide op volle toeren en in een overbodige tweede helft dikten De Ketelaere (67.) en de ingevallen Eder Balanta (74.) nog aan tot 0-6, de score had zelfs nog hoger kunnen oplopen.

In de stand komt blauw-zwart met twaalf punten op een met Beerschot en Anderlecht gedeelde tweede plaats, op zes punten van leider Charleroi, dat als enige nog het maximum heeft. Vrijdag openden de Karolo's de speeldag met een 3-1 zege tegen Beerschot, Anderlecht ging zaterdag met 2-4 winnen in Beveren. Essevee is tiende met zes punten.