Club Brugge heeft er vertrouwen in

Dat hebben trainer Ivan Leko en kapitein Ruud Vormer vandaag gezegd, daags voor het treffen. Het is meteen de eerste wedstrijd met inzet dit seizoen voor Club Brugge. De vicekampioen van België heeft er een makke voorbereiding op zitten met onder meer verlies in de eigen Brugse Metten tegen Bilbao. Toch is het vertrouwen in een goede afloop groot. "We hebben een positief gevoel in onze groep. Het veldspel zat de voorbije dagen goed, ook al was het resultaat minder. Maar we zijn uiteraard klaar, want dit gaat toch om de Champions League. Dit is een andere wedstrijd dan een oefenmatch", aldus Ruud Vormer die na de nulscore in de Champions League vorig jaar wel uit is op revanche.

Ook trainer Leko kijkt vol vertrouwen naar de match. "De voorbereiding is achter de rug. Ik zag veel progressie waardoor ik met vertrouwen uitkijk naar morgen. Er is inzet, ambitie en motivatie. Ik ben kalm, omdat ik voel dat het team er klaar voor is. We kunnen zeker nog beter, maar dat is geen excuus. Het enige doel voorlopig is de match tegen Basaksehir", zegt de opvolger van Michel Preud'homme op de Brugse trainersbank.

De Turken zijn een onbekende. De ploeg speelde nog nooit tegen een andere Belgische ploeg, maar ze eindigden vorig jaar wel tweede op vier punten van Besiktas, waarmee ze meer gekende clubs als Galatasaray en Fenerbahce achter zich lieten.