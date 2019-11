Club Brugge heeft geen enkele moeite met Kortrijk in West-Vlaamse derby

Club Brugge heeft zaterdag de voetbalavond in de Jupiler Pro League afgesloten met een makkelijke 3-0 zege tegen KV Kortrijk. De leider kwam nooit in de problemen en stond aan de pauze al op 2-0.

In het klassement loopt Club Brugge voorlopig zes punten uit op eerste achtervolger Standard, dat zondag nog naar Gent trekt.

Speelbal van de thuisploeg

Het duel in Jan Breydel kon niet slechter beginnen voor Kortrijk. Hines-Ike haalde Sobol neer in de zestien en Hans Vanaken mocht blauw-zwart al na drie minuten vanaf elf meter op voorsprong trappen. Hij stuurde Bruzzese naar de verkeerde hoek en het stond 1-0. Club domineerde en opnieuw Vanaken bekroonde dat overwicht na 21 minuten met een rake kopbal, 2-0. Kortrijk was de speelbal van de thuisploeg en had geen reactie in huis.

Voet van het gaspedaal

Ook na de pauze bleef Club Brugge baas. Diagne miste tot drie keer toe een grote kans op een derde treffer. Voor Kortrijk dreigden Mboyo en Golubovic nog. Het derde Brugse doelpunt kon niet uitblijven en kwam er even voorbij het uur via Okereke. De invaller profiteerde van een mooie individuele actie van Schrijvers. Club haalde vervolgens de voet van het gaspedaal, met het oog op de Champions League-ontmoeting van woensdag bij PSG. In het slot moest Mignolet nog een wereldsave uit zijn mouwen schudden op een schot van Mboyo. Eindstand: 3-0.

Nog in de Jupiler Pro League versloeg STVV KV Oostende met 1-0. Zulte Waregem ging in extremis met 1-2 winnen bij Waasland-Beveren.