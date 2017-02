Club Brugge heeft Roemeense middenvelder beet

De 21-jarige Roemeense international (2 caps) komt over van Dinamo Boekarest, waar hij in 2013 zijn profcarrière startte. Bij Brugge tekende hij voor 3,5 seizoen.

Rudi Verkempinck, assistent-bondscoach Roemenië en ex-T2 bij Club Brugge : “Dorin is een zeer talentvolle speler. Toen Christophe (Daum) en ik overnamen bij de nationale ploeg haalden we hem onmiddellijk bij de A-kern, ook al was hij toen nog maar 20. Het is een speler die bovendien perfect bij Club Brugge past. Hij koppelt zijn talent aan een goeie mentaliteit en werkethiek. Dorin maakt heel veel meters, ook verdedigend wat toch uitzonderlijk is voor zo’n type speler. Het is een verstandige jongen waardoor ik geen lange aanpassingsperiode verwacht.”

Hiermee sluit Club zijn transferperiode af. Brugge grijpt dus naast Tal Ben Haim.