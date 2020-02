Club Brugge houdt Manchester United op gelijkspel

Club Brugge en Manchester United hebben 1-1 gelijkgespeeld in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League. Club Brugge kwam via Dennis op voorsprong, maar schonk de gelijkmaker in cadeauverpakking weg.

Philippe Clement gooide zijn team op een aantal plaatsen om en had zelfs een debutant in petto: de jonge Maxim De Cuyper mocht op de linkerflank opdraven tegen de sterren van Manchester United. Club moest het wel zonder kapitein Ruud Vormer stellen, die niet helemaal fit op de bank plaats nam.

Ook bij Manchester United werd het team wat door elkaar geschud, en dat was ook op het veld te zien. De Engelsen maakten in het openingskwartier helemaal niets klaar. Blauw-Zwart schoot wél goed uit de startblokken en kreeg meteen een goeie mogelijkheid, maar Vanaken kon net niet afwerken. In dezelfde fase werd Dennis door doelman Romero in de zestien onderuit geschoffeld. 100% strafschop, maar noch de scheidsrechter, noch de VAR hadden iets gezien. Club Brugge ging door op z'n elan en werd op het kwartier beloond. Mignolet lanceerde Dennis, en die werkte met een lob knap af. 1-0 en dat was verdiend, al was het verdedigende werk van Manchester United wel erg zwak. Het thuispubliek kraaide van de pret en Club zette door. Mats Rits kreeg nog een goede kans, maar kon net niet op doel besluiten.

Op het half uur kreeg Club Brugge echter een ijskoude douche. Een inworp van de jonge De Cuyper richting Brandon Mechele ging helemaal verkeerd. De aalvlugge Martial ging met de bal aan de haal, was sneller dan Mechele en werkte af zoals je van een topspits verwacht. 1-1, op dat moment absoluut tegen de gang van het spel in.

Manchester United kwam dankzij hun gelijkmaker wat beter in de wedstrijd en op slag van rust had Club Brugge een fantastische redding van Mignolet nodig. Hij kon een schicht van Martial met de vingertoppen tegen de paal duwen. 1-1 aan de rust dus.

Club knokt, maar kan niet meer scoren

In de tweede helft moest Blauw-Zwart het zonder de geblesseerde Balanta doen. Ruud Vormer kwam hem meteen vervangen. Het spelbeeld bleef hetzelfde. De thuisploeg eiste de bal op en probeerde kansen te creëren, maar moest toch op z'n hoede blijven voor de zeldzame, maar snelle uitbraken van Manchester United. Ook De Ketelaere en Schrijvers vielen nog in, maar konden geen opening meer forceren. Kossounou kwam er, na een knappe aanval, nog het dichtste bij, maar hij besloot net naast.

De laatste tien minuten van de wedstrijden werd het pompen of verzuipen voor Club Brugge. Manchester United hield de bal plots goed in eigen rangen en combineerde vlotter. Maar Club stond verdedigend goed op te letten, en zo leverde het slotoffensief van de Engelsen niet echt grote kansen meer op.

En zo bleef het bij een 1-1 gelijkspel. Volgende week donderdag staat de terugmatch op het programma op Old Trafford. Benieuwd of Club Brugge daar voor een stunt van formaat kan gaan zorgen.