Club Brugge huurt Percy Tau van Brighton

De 25-jarige Tau trainde deze ochtend een eerste keer mee met blauw-zwart. De Belgische voetballiefhebber leerde Tau vorig seizoen kennen als de smaakmaker van 1B-club Union. De Zuid-Afrikaan kwam er in 35 officiële duels tot dertien doelpunten en dertien assists en werd op het einde van het seizoen op het Gala van de Profvoetballer van het Jaar uitgeroepen tot beste speler van de Proximus League.

Net als Union deed, zal ook Club Brugge de aanvaller voor één seizoen huren van Brighton, de Premier League-club waar Leandro Trossard deze zomer neerstreek. Brighton plukte Tau vorige zomer weg bij de Zuid-Afrikaanse topclub Mamelodi Sundowns.

Zesde inkomende transfer

Tau, zestienvoudig international, was vorige maand met zijn land nog actief op de Africa Cup in Egypte. Zuid-Afrika ging er in de kwartfinales uit tegen Nigeria. Tau speelde in alle vijf de wedstrijden van Zuid-Afrika de volle negentig minuten.

Voor Club Brugge is Tau de zesde inkomende transfer. Eerder verzekerden de Bruggelingen zich al van de diensten van verdedigers Simon Deli (Slavia Praag), Odilon Kossounou (Hammarby) en Eduard Sobol (Shakhtar Donetsk), buitenspeler Amadou Sagna (Cayor Foot) en aanvaller David Okereke (Spezia). Aan uitgaande zijde verlieten onder meer Stefano Denswil (Bologna) en Wesley Moraes (Aston Villa) de club.