Club Brugge kent maandag eventuele tegenstander in play-offronde

Momenteel is nog geen enkele Belgische ploeg zeker van deelname aan die play-offrondes. Club Brugge (Champions League), Antwerp en AA Gent (Europa League) werken eerst nog een derde voorronde af, pas bij winst komen ze in de play-offronde terecht.

Voor Club wacht er eerst in de derde voorronde met het Oekraïense Dinamo Kiev een stugge tegenstander. De heenwedstrijd wordt dinsdagavond in het Jan Breydelstadion gespeeld, de terugwedstrijd tegen de Oekraïense vicekampioen en recente Supercup-winnaar een week later in Oekraïne. De winnaar stoot door naar de play-offronde, waar Club reekshoofd is en Basaksehir, Olympiakos, FC Bazel en LASK de mogelijke tegenstanders zijn.

Blauw-zwart hoopt de eerste Belgische ploeg te worden die zich in de voorrondes via het niet-kampioenenspoor voor de groepsfase weet te plaatsen. Dat is alvast makkelijker dan vroeger, toen er meer clubs uit de grote competities voorrondes moesten afwerken, terwijl zij nu rechtstreeks geplaatst zijn voor de groepsfase. Bij een Brugse nederlaag is er nog altijd het vangnet van de groepsfase van de Europa League.