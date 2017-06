Club Brugge kent zijn mogelijke tegenstanders

Vier van die vijf tegenstanders waren al langer bekend, sinds gisteren heeft ook de vijfde potentiële opponent een naam. Dat wordt AEK Athene, dat in Griekenland de play-offs om plaats twee won.

De Belgische vicekampioen is sowieso reekshoofd bij de loting van 14 juli en wordt uitgeloot tegen de Roemeense vicekampioen Steaua Boekarest, de Zwitserse vicekampioen Young Boys Bern, de Turkse vicekampioen Basaksehir, de Griekse vicekampioen AEK Athene of OGC Nice, de nummer drie uit de Franse Ligue 1.

De wedstrijden worden op 25 of 26 juli (heen) en 1 of 2 augustus (terug) gespeeld. Stoot Club door, dan wachten in de play-offs (de vierde en laatste voorronde) mogelijk topclubs als Sevilla, Napoli, Liverpool en nog twee hoger gerangschikte ploegen die doorstoten in de derde voorronde (mogelijk Dynamo Kiev, Ajax of CSKA Moskou).