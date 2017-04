Club Brugge kijkt alleen naar zichzelf

Dan is er de topper tussen Gent en Anderlecht. Club Brugge komt pas maandag in actie tegen Zulte Waregem. Als alles een beetje meezit, staat Club maandagavond op drie punten van de Brusselaars. Maar dat verandert niks aan de situatie, zegt Clubtrainer Michel Preud’homme.

Door het verlies van Anderlecht is het verschil met Gent gereduceerd tot 5 punten. Club volgt op zes punten, met nog vijf wedstrijden te spelen. Begin deze week werd nog gespeculeerd over een mogelijke titel voor Anderlecht dit weekend. Zeker nadat Club kansloos ten onder was gegaan in het Astridpark. Toch is Michel Preud’homme tevreden over zijn ploeg in play-off een, met de zege tegen KVO als exponent.