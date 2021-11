Club Brugge kijkt Manchester City opnieuw in de ogen

Club Brugge is vanmiddag vanop de luchthaven van Oostende vertrokken naar Manchester voor zijn vierde wedstrijd in de Champions League tegen topclub Manchester City.

Eder Balanta is er niet bij, hij ontbreekt door een schorsing. José Izquierdo stapte wel mee het vliegtuig op. De vorige wedstrijd, thuis tegen City, verloor Club Brugge met 1-5. Blauw-zwart heeft 4 punten en staat daarmee op een voorlopige derde plaats in de groep. De match op het veld van Manchester City is voor morgenavond, aftrap om 9u.