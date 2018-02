Club Brugge klaar voor 'remontada'

Club Brugge lijkt tegen Standard aan een 'mission impossible' te beginnen. De competitieleider liep in de heenmatch voortdurend achter de feiten aan en kreeg vier Luikse treffers om de oren. Bovendien kan de ploeg van trainer Ivan Leko na de winterstop maar moeilijk het hoge niveau halen van ervoor. Afgelopen zondag bleef blauw-zwart in een beladen topper tegen eerste achtervolger Charleroi steken op een 3-3 draw.

Passie, dominantie en aanvallend voetbal

Coach Ivan Leko gelooft echter in de kansen van zijn team. Dat vertelde hij gisteren op de persconferentie voor de wedstrijd. “Statistisch gezien hebben we niet veel kans, maar ik geloof in een ‘remontada’ en daag onze fans – de beste twaalfde man van het land – uit: maak er samen met ons een fantastische wedstrijd van. We hebben al getoond dat we met goed voetbal wedstrijden kunnen winnen. Met dat geloof moeten we de wedstrijd starten: passie, dominantie en aanvallend voetbal.”

Hel van Jan Breydel

De thuisploeg doet er ondertussen alles aan om zo veel mogelijk supporters te mobiliseren om er een helse sfeer van te maken. En dat lijkt te lukken. Er zijn al meer dan 21.000 tickets verkocht en ook vandaag zijn er nog de hele dag tickets te koop. Met de hashtag #pakjundersjerpe spreken de supporters elkaar via sociale media moed in. Ze geloven in een stunt.