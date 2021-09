Club Brugge klopt Charleroi op een diefje na late winning goal van De Ketelaere

Club behoudt dankzij de 0-1 triomf de leiding met 17/24, Charleroi staat gedeeld vierde met 13/24.

Een ijzersterke Simon Mignolet hield de bezoekers meermaals overeind op Mambourg. Voor rust pakte hij uit met een knappe reflex op de doorgebroken Shamar Nicholson en enkele minuten in de tweede helft duwde hij een quasi gemaakte kopbalgoal van de Jamaicaan tegen de lat, alvorens Adem Zorgane in de nabeurt het scoren te beletten.

De West-Vlamingen stelden daar bitter weinig tegenover, maar verlieten het zwarte land in extremis met drie punten. De Ketelaere (90.+3) was de gevierde man. Ze breien zo een vervolg aan de glansprestatie van afgelopen midweek op de openingsspeeldag van de Champions League tegen Paris Saint-Germain (1-1).

Eerder op de dag hield Union, nummer twee in de stand op een punt van Club, de winst thuis tegen Zulte Waregem (2-1) en herpakte KV Mechelen zich voor eigen volk tegen OH Leuven (2-0). KV Oostende duwde in de openingsmatch op zaterdag rode lantaarn Beerschot nog wat dieper in de put (3-1). Op vrijdag al rondde Eupen een verplaatsing naar Cercle Brugge af met 1-2.

Kortrijk en Gent sluiten de speeldag af om 21u00.