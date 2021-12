Club Brugge klopt Genk na penalty's

Racing Genk zorgde voor een blitzstart in eigen huis. Mignolet moest na enkele minuten al serieus aan de bak op een kopbal van Ito. Een beetje tegen de gang van het spel in kwam Club op voorsprong na 6 minuten. Balanta zorgde met een geweldige knal voor de 0-1. Na een twintigtal minuten werd de wedstrijd opeens stilgelegd. De reden was onduidelijk, maar spreekkoren van de fans zouden de aanleiding zijn. Vlak na de onderbreking klom Genk langszij via Thorstvedt (29.), na slecht verdedigen bij Club. Op slag van rust scoorde Paintsil dan als een duivel uit een doosje de 2-1. Genk ging na rust wat op zijn lauweren rusten en daar kon Club van profiteren. De Ketelaere (69.) duwde een voorzet van Ricca knap binnen. Genk kwam vrijwel onmiddellijk opnieuw op voorsprong. Paintsil (70.) was de verdedigers van Club weer te snel af en trapte knap binnen: 3-2. Brugge ging daarna op zoek naar kansen maar die vonden de West-Vlamingen nauwelijks. In het ultieme slot viel uit het niets toch nog de gelijkmaker via Charles De Ketelaere (88.). Die zo alsnog verlengingen uit de brand sleepte. Na flauwe verlengingen met nauwelijks kansen, eentje voor Oyen, volgden penalty's. Bas Dost scoorde de eerste waarna Hrosovsky miste. Bij de tweede, derde en vierde beurt scoorden beide ploegen. Noa Lang scoorde de beslissende vijfde penalty.