Club Brugge klopt Standard met 0-3

Topschutter Jelle Vossen (22.), kandidaat-Gouden Schoen Ruud Vormer (66.) en invaller Wesley (70.) zorgden op Sclessin voor de doelpunten.

De Bruggelingen hadden voor de pauze niet eens een kans nodig om de score te openen op Sclessin. Een verre voorzet van Stefano Denswil bereikte Jelle Vossen en diens op het eerste zicht ongevaarlijke kopbal werd door Standard-doelman Guillaume Hubert totaal verkeerd ingeschat, waardoor het leer via de verste paal toch tegen de netten ging. Echte kansen waren er in een gesloten eerste helft niet te noteren, ook al gingen de Rouches in het slot toch wat meer aandringen. Club controleerde de wedstrijd echter en diepte na de pauze de voorsprong verder uit. Na 66 minuten maakte Vormer er met een vrije trap 0-2 van, enkele minuten later zette Wesley de 0-3 eindstand op het scorebord.

Met 46 punten blijft Club aan de leiding, met drie punten meer dan eerste achtervolger Zulte Waregem. Vicekampioen RSC Anderlecht kan wel over Essevee naar de tweede plaats wippen, maar dan moet paars-wit zondagavond (18u) in eigen huis de drie punten pakken tegen Sint-Truiden. Om 20u sluiten KV Mechelen en Westerlo Achter de Kazerne de 22e speeldag af. Standard is met 31 punten pas negende in de stand en zal nog moeten knokken voor een stek in de top zes.