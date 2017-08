Club Brugge klopt Zulte Waregem en pakt 9 op 9

Club Brugge heeft met 1-2 gewonnen bij Zulte Waregem in de openingswedstrijd van de derde speeldag in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart staat voorlopig alleen aan de leiding met 9 op 9 een perfect parcours.

In het Regenboogstadion kwamen de bezoekers in de 23e minuut op voorsprong. Hans Vanaken opende op Anthony Limbombe, die het leer voorzette tot bij de onvermijdelijke Dennis. De topscorer duwde met een schuiver zijn vierde competitiedoelpunt binnen, de eerste tegentreffer dit seizoen voor Essevee. Meteen na de rust kreeg het team van Francky Dury een tweede opdoffer te verwerken. Timothy Derijck beging hands in de zestienmeter. Oog in oog met Louis Bostyn faalde Jelle Vossen niet: 0-2.

Enkele minuten later zorgde Aaron Leya Iseka voor de aansluitingstreffer na een knappe aanval. Zulte Waregem voerde de druk op met een afstandsschot van Nill De Pauw, Ethan Horvath bracht redding. En Club Brugge ontsnapte aan een penalty wanneer Brandon Mechele Peter Olayinka tegen de grond werkte. De ingevallen Wesley kon de wedstrijd in een beslissende plooi leggen na een doorsteekpass van Marvelous Nakamba, maar de spits mikte op Bostyn.

Vorig seizoen kwamen de Bruggelingen twee keer niet verder dan een gelijkspel aan de Gaverbeek, maar vrijdagavond graaide het team van Ivan Leko toch de drie punten mee. In de stand is Club Brugge koploper met 9 op 9. Zulte Waregem telt 6 punten. Charleroi kan blauw-zwart nog bijbenen bovenin het klassement. De Carolo's krijgen zondag RSC Anderlecht over de vloer.