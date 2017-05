Club Brugge komt terug tot op vier punten van Anderlecht

Club Brugge heeft in de slotwedstrijd van de zesde speeldag van Play-off I in de Jupiler Pro League de drie punten thuisgehouden tegen bekerwinnaar Zulte Waregem.

Blauw-Zwart haalde het na een sterke eerste helft met 2-1 van Essevee, wordt opnieuw tweede in de stand en komt terug tot op vier punten van leider Anderlecht. Zulte Waregem blijft zesde en laatste in POI.

Blauw-Zwart startte met onder andere Cools, Palacios, Claudemir, Rotariu en Vossen, Timmy Simons zat een schorsingsdag uit. Bij Essevee, dat aantrad in een 3-5-2 (of 5-3-2)-opstelling, speelde Mbaye Leye zijn 300e wedstrijd in de hoogste klasse. De bezoekers namen een droomstart op Jan Breydel. Een vroeg doelpunt van Hamalainen werd eerst nog afgekeurd omwille van een voorafgaande fout van Gueye, in minuut zes was het wel raak. Timothy Derijck kopte een hoekschop tegen de Brugse touwen, Butelle ging niet vrijuit: 0-1.

Club reageerde en tien minuten later knalde Gouden Schoen Izquierdo op de paal. In de 21e minuut klom de thuisploeg toch op gelijke hoogte, Vanaken trapte de 1-1 voorbij Steppe. Na de gelijkmaker schakelde Club een versnelling hoger en vijf minuten voor de rust poeierde Dorin Rotariu de 2-1 hard en hoog in doel. Dalsgaard zag nog een doelpunt afgekeurd worden na een duwfout, bij rust stond het 2-1.

Donkerrood

Kort na de pauze ontsnapte Dalsgaard aan donkerrood na een vliegende tackle, ref Boucaut zag er zelfs geen fout in. Beide teams kregen nog enkele kansen, maar na een mindere tweede helft bleef de 2-1 ruststand op het bord. Club profiteerde zo maximaal van het puntenverlies van AA Gent en Anderlecht, die zondag 0-0 gelijkspeelden in hun onderling duel in de Ghelamco Arena.

In de stand blijft Anderlecht aan de leiding met 42 punten, Club is tweede met 38 punten. Dan volgen Gent (37), Charleroi (33), Oostende (31) en Zulte Waregem (29). Op de zevende speeldag moet Club Brugge vrijdag op bezoek bij Charleroi (20u30), trekt Gent zondagnamiddag (14u30) naar Oostende en krijgt Anderlecht zondagavond (18u) Zulte Waregem over de vloer.