Club Brugge komt uit tegen "beste ploeg in poule"

Club Brugge-coach Philippe Clement wil dat zijn team zich morgenavond in het Jan Breydelstadion niet ingraaft in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund.

"Dortmund is duidelijk de beste ploeg in onze poule", zei Clement op de persconferentie vandaag. "Maar we moeten morgen proberen om ook de bal te hebben en te voetballen."

Borussia Dortmund heeft erg veel kwaliteit, met naast onder meer Rode Duivels Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard ook de Engelse winger Jadon Sancho en de Noorse topspits Erling Haaland, die zaterdag vanwege knieproblemen ontbrak tegen Arminia Bielefeld (0-2 zege) en onzeker is.

Gelijkspel is goed

"Een goed resultaat is altijd winnen. Maar tegen Dortmund kan een gelijkspel ook een goed resultaat zijn", blikte Clement vooruit. "Dortmund is duidelijk de beste ploeg in deze poule. Lazio heeft gewonnen tegen hen. Maar als je die match bekeken hebt, dan weet je dat Dortmund de betere ploeg was. Borussia heeft veel voetballende kwaliteiten, in alle linies. Het is een team dat de bal wilt en de tegenstander achteruit duwt. Tegen Lazio hadden ze meer dan 60 procent balbezit, tegen Zenit bijna 70 procent. We moeten proberen ook de bal te hebben en te voetballen. Want als je alleen maar achteruitgaat, dan kan je 1 keer op 20 misschien eens een heel gelukkige dag hebben."

Goede training

Zaterdag was Clement nog razend nadat Club Brugge een dubbele voorsprong had weggegeven tegen KV Mechelen (2-2). "Ik geloof in mijn jongens, in wat mijn spelers kunnen. Dan mag je nooit zo diep wegzakken als zaterdag. De volgende dag

hebben we een goed groepsgesprek gehad, mijn kwaadheid was dan al weg. Er was misschien wat commotie errond, omdat ik me niet snel kwaad maak. Op training heb ik een goede reactie gezien", besloot Clement.

Club Brugge staat samen met Lazio Rome met 4 op 6 aan de leiding in Champions League-groep F. Op de openingsspeeldag won de landskampioen met 1-2 bij Zenit Sint-Petersburg. Een week geleden speelde Club Brugge 1-1 gelijk tegen Lazio in Jan Breydel. Dortmund puurde drie punten uit duels met Lazio (3-1 nederlaag) en Zenit (2-0 zege). Twee jaar geleden verloor Club Brugge, toen nog gecoacht door Ivan Leko, thuis met 0-1 van Borussia Dortmund in de Champions League. In het Signal Iduna Park hielden de Bruggelingen het team van Lucien Favre op 0-0.