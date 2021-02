Club Brugge laat Deli terugkeren naar Slavia Praag

De prestaties van de 29-jarige Deli bij de Bruggelingen waren al een tijdje in vrije val.

Nadat hij in de zomer van 2019 door Club van Slavia Praag werd overgenomen, veroverde Deli meteen een stek in de basis en groeide hij uit tot sterkhouder achterin. Gaandeweg het seizoen had hij echter steeds meer moeite om zich te manifesteren en dit seizoen viel hij meer naast de ploeg dan hem lief was. Met Stefano Denswil werd er ook al een extra verdediger gehaald. De zestienvoudige Ivoriaanse international ligt nog tot medio 2022 onder contract in het Jan Breydelstadion. Voordien kwam hij onder meer uit voor Slavia en Sparta Praag.