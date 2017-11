Club Brugge laat geen steek vallen

Club Brugge heeft zondagavond op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League met 3-0 (rust: 1-0) gewonnen van het Waasland-Beveren van voormalig Club-coach Philippe Clement.

Club had het in de eerste helft niet onder de markt tegen Waasland-Beveren, dat terecht een strafschop claimde na een overtreding van Marvelous Nakamba op Ryota Morioka, maar scheidsrechter Wim Smet gaf geen krimp. Op de eerste vloeiende aanval van de thuisploeg was het wachten tot net voor de rust, al leverde die wel meteen een doelpunt op: een voorzet van Anthony Limbombe werd door aanvoerder Ruud Vormer met een volley voorbij Davy Roef gewerkt.

Na de pauze liep het plots een pak vlotter voor de Bruggelingen en Dion Cools bekroonde een sterke wedstrijd al snel met de 2-0. Club duwde door en had de voorsprong nog moeten uitdiepen, Abdoulay Diaby faalde echter tot twee keer toe bij de afwerking. In de slotfase maakte Hans Vanaken er met zijn tweede van het seizoen toch nog 3-0 van.

Club blijft zo dit seizoen foutloos in eigen huis en is ook na afloop van de heenronde leider met zes punten voorsprong op eerste achtervolger Charleroi, dat vrijdag al met 2-0 won van KV Mechelen. Landskampioen Anderlecht is derde met negen punten minder dan de West-Vlamingen.