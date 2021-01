Club Brugge laat geen steek vallen tegen Cercle

Anthony Musaba (28.) bracht de Vereniging op voorsprong. Brandon Mechele (37.) en Noa Lang (58.) voorkwamen een misstap van blauw-zwart.

Iets voorbij het kwartier voorkwam Mignolet een voorsprong van Cercle Brugge in het Jan Breydelstadion. Na een lange rush besloot Pavlovic op het been van de Club Brugge-doelman. Even later dreigde groen-zwart opnieuw, Vitinho trapte voorlangs. Nog voor het halfuur stond de 1-0 dan toch op het scorebord. Een voorzet van Hotic bleef hangen, Musaba fusilleerde Mignolet van dichtbij.

Club Brugge reageerde via Dost, maar Didillon hield de Nederlandse spits met een beenveeg van de gelijkmaker. Vlak daarna knikte de jarige Mechele wel de 1-1 tegen de netten, op voorzet van Kossounou. De verdediger scoorde zondag ook al tegen KRC Genk (3-2 zege).

Na de rust ging Club Brugge op zoek naar de zege. Nog voor het uur lanceerde Vanaken Dost, die zijn landgenoot Lang bediende: 1-2. Aan de overzijde kon Musaba Mignolet niet in de problemen brengen met een slap schot. Een afstandsschot van de kwieke Hotic stelde de Club Brugge-doelman wat meer op de proef. Dichter bij de 2-2 kwam de thuisploeg niet. Club Brugge kan met 27 op 30 een knap rapport voorleggen. Na 24 speeldagen staat Club Brugge met 54 punten aan de leiding. Cercle Brugge blijft voorlaatste met 22 punten.