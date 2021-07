Club Brugge laat Kossounou voor recordbedrag naar Leverkusen vertrekken

Nooit eerder werd er voor een verdediger uit de Belgische competitie meer geld op tafel gelegd. Club ziet de kassa dus stevig rinkelen en verbreekt ook zijn eigen transferrecord, dat met de verkoop van Wesley Moraes in juli 2019 aan Aston Villa op 25 miljoen euro stond. Het bedrag ligt ook in lijn met de 30 miljoen euro die Lille en Rennes vorige zomer betaalden, voor de transfers van respectievelijk Jonathan David (AA Gent) en Jérémy Doku (Anderlecht).

De twintigjarige Kossounou was sinds begin juli 2019 bij Club Brugge aan de slag, dat hem destijds voor net geen 4 miljoen euro had overgenomen van het Zweedse Hammarby. In het Jan Breydelstadion was coach Philippe Clement al snel overtuigd van zijn kwaliteiten. De viervoudige Ivoriaanse international dwong al snel een basisplaats af centraal in de verdediging, af en toe werd hij ook als verdedigende middenvelder uitgespeeld. Het leverde hem begin dit jaar nog een contractverlenging tot medio 2024 op.

Mede dankzij sterke Champions League-campagnes kwam hij op de radar van Leverkusen, dat enkele jaren geleden al Leon Bailey kwam wegplukken bij Racing Genk. Vorig seizoen eindigden ze op de zesde plaats in de Bundesliga, waardoor ze dit seizoen in de Europa League uitkomen.

Stanley Nsoki als vervanger?

Als vervanger zou Club Nice-verdediger Stanley Nsoki op het oog hebben. Het 22-jarige jeugdproduct van PSG zou volgens HLN ongeveer 6,5 miljoen euro kosten.