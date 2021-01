Club Brugge leent Dennis uit aan FC Keulen

Opnieuw een uitgaande transfer bij de landskampioen: woelwater Dennis trekt tot het einde van het seizoen naar FC Keulen. De laatste weken kwam hij amper aan speelminuten bij Club Brugge omwille van akkefietjes met de coach, het overlijden van zijn broer en een vervelende teenblessure. Afgelopen zondag zat Dennis nog in de selectie van Club en hoopte hij op nieuwe kansen. Tot FC Keulen een oplossing kwam aanbieden. De onderhandelingen gingen vrij snel en gisteren legde Dennis zijn medische testen met succes af.

Emmanuel Dennis schitterde vorig seizoen vooral in de Europese wedstrijden. Zijn twee goals tegen Real Madrid zorgen voor een enorme verhoging van zijn marktwaarde. Tijdens het huidige seizoen kwam de Nigeriaan slechts dertien keer in actie. Daardoor zakte zijn marktwaarde enorm. Bij FC Keulen, de 16de in de Bundesliga, zal hij zich opnieuw in de kijker proberen spelen. Het is niet de topclub waar hij op hoopte, maar wel een ideale oplossing voor zowel Club Brugge als Dennis zelf. Bij Club hopen ze dat Dennis zijn marktwaarde weer zal verhogen. FC Keulen betaalt 1,2 miljoen euro en bedwong geen aankoopoptie.