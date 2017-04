Club Brugge lijdt duur puntenverlies

Club Brugge heeft zaterdag op de tweede speeldag in Play-off I 1-1 gelijkgespeeld tegen Charleroi. In het Jan Breydelstadion scoorden Wesley en Chris Bedia. De uittredende kampioen lijdt zo duur puntenverlies.

Na de 2-1 nederlaag tegen AA Gent op de eerste speeldag waren de troepen van Michel Preud'homme verplicht een zege te boeken om in het spoor van leider Anderlecht te blijven. Bij het door blessures geteisterde blauw-zwart kon Wesley dan toch aan de wedstrijd beginnen, nadat de Braziliaan vorige week in de 'Slag om Vlaanderen' het veld had moeten verlaten met een diepe open wonde in het onderbeen.

De Club Brugge-supporters vergaten de teleurstellende eerste helft in de 48e minuut. Met de rug naar doel kreeg Wesley de bal, die hij in de draai voorbij Nicolas Penneteau deponeerde. De spits ontsnapte nog aan rood na een vuistslag op het achterhoofd van Mata. In de 72e minuut beging Ricardo van Rhijn hands in het strafschopgebied, tot grote woede van Preud'homme kreeg Charleroi een strafschop. Die werd omgezet door Chris Bedia.

Het slotoffensief van de Bruggelingen leverde geen doelpunt meer op. Clément Tainmont zette Club-doelman Butelle in blessuretijd nog aan het werk, maar de bitsige wedstrijd werd uiteindelijk zonder winnaar afgesloten.

In het klassement telt Club nu 31 punten en staat het op drie punten van leider Anderlecht. Die achterstand kan nog tot zes punten uitlopen als Anderlecht morgen wint van AA Gent.