Club Brugge lijdt eerste puntenverlies na draw tegen sluw Eupen

Club Brugge heeft vrijdagavond op de vierde speeldag in de Jupiler Pro League zijn eerste punten verloren in de competitie. Blauw-zwart geraakte in het eigen Jan Breydelstadion niet voorbij een uitgekookt Eupen. Het bleef 0-0.

Club Brugge ging voor eigen publiek op zoek naar een 12 op 12. Tegen Eupen, dat vorige week zijn eerste punt pakte, rekende coach Philippe Clement op de rechterflank op Vlietinck en Schrijvers. Mitrovic verving de geblesseerde Deli centraal in de defensie. Vormer zat na de kwalificatie voor de play-offs van de Champions League op de bank. Bij Eupen keerde verdediger Marreh terug uit blessure, Keita verdween uit de ploeg. Club Brugge nam voor eigen publiek de wedstrijd in handen, maar noemenswaardige kansen leverde dat in de eerste helft niet op. Een uitgekookt en defensief Eupen tekende zelfs voor de beste kans. De vrijschop van Toyokawa vloog een metertje over de kooi van Mignolet.

Geen grote kansen meer

Blauw-zwart moest na de koffie uit een ander vaatje tappen en dus bracht Clement aanvoerder Vormer tussen de lijnen. Schrijvers was het kind van de rekening. De wissel leverde meteen dreiging van de thuisploeg op. De schicht van Dennis zoefde net over, even later claimde Club een strafschop na een fout op Vormer. Ref Van Driessche gebaarde van krommenaas. Eupen antwoordde met een verraderlijk schot van Lazare, maar Mignolet ranselde het leer uit de benedenhoek. De Brugse dreiging hield aan, een overrompeling werd het evenwel niet. Op de counter was Schouterden er zelfs heel dichtbij, maar de Eupense invaller trapte een kwartier voor tijd in het zijnet. Bautista had een wereldgoal in gedachten en poogde Mignolet van mijlenver te verschalken. De knappe poging strandde net naast. Het Brugse slotoffensief leverde tegen de viriele Oostkantonners geen grote kansen meer op. De brilscore geraakte niet meer van het bord.

Eerste puntenverlies

Club Brugge lijdt zo zijn eerste puntenverlies, maar blijft de stand wel met 10 op 12 aanvoeren. Komend weekend kunnen KV Mechelen en Moeskroen naast de vicekampioen komen. Eupen pakt zijn eerste clean sheet, zijn tweede punt en is veertiende. Het is de eerste keer dat de Panda's een punt pakken op verplaatsing bij Club Brugge.