Club Brugge loopt opnieuw averij op

Club Brugge leek op een 0-1 overwinning af te stevenen tegen Waasland-Beveren, maar in de toegevoegde tijd ging de bal via Clasie nog in doel.

Waasland-Beveren begon in eigen huis het best aan de partij. Pogingen van Jans (op Vermeer) en Boljevic (over) deden Club Brugge naar adem happen. Blauw-zwart reageerde via een scrimmage voor doel die door Dennis niet kon worden afgewerkt, maar de beste mogelijkheden bleven voor de thuisploeg. In het slot van de eerste helft kregen de troepen van Sven Vermant een strafschop na een fout van Scholz op Thelin in de zestien. De Zweed zette zich zelf achter de elfmeter, maar zag Club-doelman Vermeer de juiste hoek uitkiezen. Ook Boljevic miste nog een een dot van een kans, terwijl aan de overkant Vanaken en Dennis op thuisdoelman Davy Roef stuitten.