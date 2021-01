Club Brugge loopt verder uit na zege tegen Beerschot

Hernan Losada, die Beerschot ruilt voor MLS-club D.C. United en voor het laatst op de bank zat op het Kiel, zag hoe zijn team al na 19 minuten tegen een 0-2 achterstand aankeek. Club Brugge zat al snel op rozen. Bas Dost maakte op het kwartier zijn tweede doelpunt in Brugse loondienst. Hij duwde een voorzet van De Ketelaere tegen de netten. Vier minuten later zette Odilon Kossounou zijn voet tegen een afgeweken schot van Lang: 0-2 voor de landskampioen.

Zeven minuten ver in de tweede helft dreigde Beerschot via Suzuki. Mignolet keerde het schot van de Japanner. Dost devieerde een mislukt schot van Diatta ei zo na in doel, Vanhamel bracht redding met een knappe reflex. Nadien nam Noubissi een bal in één tijd op de slof, Mignolet duwde de poging over de lat. Lang kreeg een uitgelezen kans voor nog een Brugse goal. Helemaal alleen voor Vanhamel besloot de Nederlander naast. Na een mooie dribbel van Eleke moest Mignolet opnieuw de handen uit de mouwen steken, Kossounou neutraliseerde het gevaar voor de doellijn. Aan de overzijde trof Lang wel raak met een gekruist schot: 0-3, meteen de eindstand. Koploper Club Brugge (45 ptn) loopt zo zeven punten uit op eerste achtervolger Racing Genk, dat zaterdag met 2-0 verloor bij Excel Moeskroen.