Club Brugge met duidelijke opdracht naar Rome

Club moet daarvoor wel winnen op het veld van Lazio, in Rome. De ploeg is vanmorgen vanop de luchthaven van Oostende vertrokken naar Italië. Op volle sterkte trouwens, want ook Ruud Vormer, Krepin Diatta en Simon Deli stapten mee het vliegtuig op. Club Brugge is sinds vorige week, en de 3-0 overwinning tegen Zenit wel al zeker van Europa League-voetbal na de winter. De opdracht voor morgen is duidelijk: alleen winnen is goed genoeg voor een plaats in de achtste finales van de Champions League. De thuismatch eind oktober tussen Club en Lazio eindigde op 1-1, maar de Italianen misten een resem basisspelers door corona.

Het duel tussen Lazio en Club Brugge zal geleid worden door de Turk Cüneyt Çakir (44).

Çakir leidde al verschillende belangrijke wedstrijden in de Champions League, op WK's en EK's

