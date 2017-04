Club Brugge met mes op de keel naar Anderlecht

In Play-off I staat alles in het teken van de topper van zondagavond (18u) tussen Anderlecht en Club Brugge, respectievelijk de huidige leider en regerende landskampioen.

Club was vorig weekend met het 2-2 gelijkspel op Zulte Waregem opnieuw de verliezer van de speeldag, aangezien Anderlecht (0-1 in Oostende) en AA Gent (0-1 in Charleroi) hun wedstrijd wel wisten te winnen. Blauw-zwart kon nog niet winnen in deze play-offs en zag met een twee op negen Anderlecht uitlopen tot zes punten en de Gentenaars op gelijke hoogte komen. Bij winst van de thuisploeg loopt Anderlecht negen punten uit en mogen de West-Vlamingen een kruis maken over hun titelambities. De statistieken spreken alvast eensluidend in het voordeel van paars-wit, dat in het Constant Vanden Stockstadion al negentien jaar niet meer verloor van Club. Bij de Bruggelingen mag coach Michel Preud'homme alvast op de bank zitten, hij werd dinsdag vrijgepleit door de Geschillencommissie.

Gent op de loer

In de titelstrijd komt Gent steeds meer op de loer te liggen en met een zeven op negen op zak zouden de troepen van Hein Vanhaezebrouck vrijdagavond in de openingswedstrijd van deze speeldag al maar wat graag goede zaken doen in de thuiswedstrijd tegen KV Oostende. Afhankelijk van de topper van zondag in Anderlecht kunnen de Gentenaars de kloof op de leider verkleinen en/of de tweede plaats in de stand verstevigen.

In de derde wedstrijd van deze speeldag staan met Charleroi en Zulte Waregem zaterdagavond twee teams tegenover mekaar die dit seizoen nog niet konden winnen in Play-off I.