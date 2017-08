Club Brugge moet voorbij AEK Athene

Club Brugge, dat woensdag uit de voorrondes van de Champions League werd geknikkerd door het Turkse Basaksehir, treft AEK Athene in de play-offronde in de Europa League.

Na een 3-3 gelijkspel in de heenwedstrijd in het Jan Breydelstadion volgde woensdag in Istanboel een ontnuchterende 2-0 nederlaag voor Club Brugge tegen Basaksehir. Het Champions League-avontuur zit er voor de troepen van coach Ivan Leko zo al na twee wedstrijden op.

In het vangnet van de Europa League moeten de Bruggelingen voorbij de Griekse nummer 2, AEK Athene, als het in de poules wil terechtkomen. De Grieken werden in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door CSKA Moskou.