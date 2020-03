Club Brugge: "Nieuwe informatie over stadion voorbarig"

In Het Laatste Nieuws verscheen deze morgen een eerste visual van het nieuwe stadion van Club Brugge. Maar Club Brugge reageert op z'n website dat die informatie "op zijn minst voorbarig te noemen is".

De informatie in het artikel in het Laatste Nieuws (06.03.2020) over het nieuwe stadion is op zijn minst voorbarig te noemen. Op vandaag is er nog geen architect of bouwconsortium gekozen voor de bouw van het nieuwe stadion. Bijgevolg is er dus ook nog geen enkele keuze gemaakt over hoe het stadion er zal gaan uitzien, noch over de positionering van het stadion op de site.