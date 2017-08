Club Brugge nu al Europees uitgevoetbald

Club kwam er niet aan te pas in de Griekse heksenketel en na 39 minuten was het Simoes die met wat geluk in een rebound de score kon verdubbelen. Coach Ivan Leko probeerde de bakens te verzetten en liet Jelle Vossen en Helibelton Palacios in de kleedkamer voor Lior Refaelov en Dion Cools. Club zat iets beter in de wedstrijd dan in de eerste helft, maar gaf nooit de indruk de Grieken in de problemen te kunnen brengen. In de toegevoegde tijd duwde Simoes met zijn tweede van de avond het mes nog wat dieper in de Brugse wonde.

De uitschakeling van Club Brugge betekent dat er met Anderlecht in de Champions League en Zulte Waregem in de Europa League dit seizoen amper twee Belgische ploegen aanwezig zullen zijn op het Europese strijdtoneel. Vandaag wordt om 13u in Monaco geloot voor de groepsindeling van de Europa League.