Club Brugge op zoek naar goeie uitgangspositie in Linz

Club Brugge is deze ochtend vanop de luchthaven van Oostende naar Linz vertrokken. In Oostenrijk speelt Blauw-zwart morgenavond de play-offronde van de Champions League.

Linz, dat het Zwitserse Basel uitschakelde in de derde kwalificatieronde, vormt voor Club Brugge de laatste horde op weg naar de groepsfase van de Champions League. De heenwedstrijd van de play-offronde wordt op 20 augustus op Oostenrijkse bodem gespeeld, de return vindt op 28 augustus plaats in Brugge. De verliezer van de dubbele confrontatie wordt opgevist in de Europa League.