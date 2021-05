Club Brugge op zucht van titel

Club Brugge staat met nog twee speeldagen voor de boeg dicht bij een nieuwe landstitel. Blauw-zwart versloeg op de vierde speeldag van de Champions' play-offs in de Jupiler Pro League Antwerp met de nodige moeite in het Jan Breydelstadion met 2-1. Club kan donderdag op bezoek bij rivaal RSC...

Club, waar Hans Vanaken opnieuw op de bank begon, wilde snel het verschil maken, al moest het optornen tegen een stevig georganiseerd Antwerp. Kansen waren aanvankelijk dan ook schaars, maar met de rust in zicht voerde de thuisploeg de druk op. Bas Dost, Ruud Vormer en Noa Lang kwamen echter niet tot scoren.

Coach Philippe Clement greep halfweg in en bracht Vanaken. Dat zorgde niet meteen voor het gehoopte succes, maar op het uur brak de partij helemaal open. Charles De Ketelaere, via Antwerp-keeper Jean Butez, leek de ban te breken met de 1-0, waarna Dieumerci Mbokani nauwelijks twee minuten later de gelijkmaker binnenduwde op aangeven van Jordan Lukaku.

Club reageerde meteen. Butez legde Lang neer, waardoor blauw-zwart een strafschop kreeg. Vanaken nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de 2-1 tegen de netten. Nadien bleef het opletten voor de competitieleider, die de minuten aftelde. Antwerp kwam nog opzetten, maar Club stelde de zege veilig.

