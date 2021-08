Club Brugge opent met thuismatch tegen PSG

Club Brugge opent zijn avontuur in Champions League-groep A op woensdag 15 september (21u) met een thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Dat heeft de UEFA bekendgemaakt. Superster Lionel Messi zal zijn eerste Europese wedstrijd voor PSG dus hoogstwaarschijnlijk in het Jan Breydelstadion...

Op de tweede speeldag gaat de Belgische kampioen op bezoek bij RB Leipzig. Die wedstrijd is op dinsdag 28 september om 21u voorzien. Op dinsdag 19 oktober (18u45) is vervolgens het Manchester City van Kevin De Bruyne te bewonderen in Jan Breydel. Blauw-zwart speelt op woensdag 3 november (21u) in het Etihad Stadium. Op woensdag 24 november (21u) spelen de Bruggelingen gastheer voor RB Leipzig. De groepsfase wordt op dinsdag 7 december (18u45) afgesloten met een uitduel tegen PSG.

Club Brugge komt voor het vierde jaar op rij uit in de groepsfase van het kampioenenbal. Europese overwintering op het kampioenenbal, toch wel de grote droom van het Brugse bestuur, lukte nog nooit. De top twee van elke groep stoot door naar de achtste finales, de nummers drie overwinteren in de Europa League en de nummers vier zijn uitgeschakeld.