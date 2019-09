Club Brugge opent uitzonderlijk deuren gloednieuw basecamp voor publiek

Een unicum, want doorgaans is het basecamp strikt verboden voor publiek. Woensdagavond zakten 700 bezoekers af naar het gloednieuwe Club Brugge basecamp in Knokke-Heist. Ze kregen een uitgebreide rondleiding doorheen het trainingscentrum. Zo kon het publiek een kijkje nemen in het auditorium, de fitnesszaal en de bureauruimtes. Het indrukwekkende complex kost zo'n 13 miljoen euro. Na de rondleiding volgde de spelersvoorstelling van zowel de mannen- en vrouwenploeg. Afgewisseld met optredens van The Voice-winnaar Ibe werden de spelers aan het publiek voorgesteld.

Club Brugge voorzitter Bart Verhaeghe is bijzonder trots op het resultaat. "Dit is een droom die werkelijkheid wordt. Een ploeg van meer dan elf mensen werkte samen om dit complex te realiseren", aldus Verhaeghe. Ook burgemeester Leopold Lippens over het nieuwe centrum in zijn stad. "Ik heb geen enkele opmerking over het nieuwe basecamp. Alles is werkelijk perfect", zegt Lippens.