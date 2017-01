Club Brugge overtuigt Lex Immers

Immers ruilde Feyenoord, waar hij ploegmaat was van Ruud Vormer, in januari 2016 voor Cardiff. Daar had de Nederlander nog een contract tot 2018, maar bij de club uit Championship belandde hij op een zijspoor. Maar omdat hij op een zijspoor beland was bij de club uit de Championship werd zijn overeenkomst in onderling overleg ontbonden.

Immers, die in het verleden ook de kleuren van ADO Den Haag verdedigde, wordt door Club Brugge omschreven als "een kopbalsterke aanvallende middenvelder die ook als tweede spits uit de voeten kan". Hij sluit zaterdag aan op stage in Sotogrande. Met Immers, Vormer, Ricardo van Rhijn en Stefano Denswil heeft de landskampioen nu vier Nederlanders in de kern.