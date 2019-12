Club Brugge overwintert Europees, ondanks nederlaag

Club Brugge treedt na de winterstop aan in de Europa League. Het verloor z'n laatste poulewedstrijd in de Champions League wel tegen Real Madrid, met 1-3.

Real Madrid, dat al zeker was van een plaatsje in de volgende ronde, had heel wat sterren thuisgelaten, maar kon toch een erg stevig elftal tussen de lijnen brengen. Bij Club Brugge verraste Philippe Clement met een basisplaats voor Thibault Vlietinck.

Club Brugge kreeg de bal van Real Madrid, maar openingen creëren lukte maar moeilijk. In een gesloten eerste helft was de beste kans voor Percy Tau, maar de Zuid-Afrikaan was te verrast om van dichtbij te kunnen afwerken. Aan de overkant moest Simon Mignolet zijn kunnen tonen op een poging van Jovic. Grotere kansen vielen er niet te noteren en dus was de 0-0 ruststand logisch.

Animo in de tweede helft

In de tweede helft viel meteen heel wat meer te beleven. Eerst scoorde Rodrigo voor Real Madrid, maar amper één minuut later lukte Vanaken de gelijkmaker. Club Brugge probeerde de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar slikte op het uur ongelukkig opnieuw een tegengoal. De verdedigers bij Blauw-Zwart kregen de bal achteraan niet weg, Vinicius profiteerde met de 1-2.

Bij een nederlaag moest Club Brugge rekenen op PSG, dat als groepswinnaar tegen Galatasaray speelde. Maar daar stond het snel in de tweede helft al 3-0 voor PSG en zo wist Club Brugge dat het ook met een nederlaag tegen Real Madrid toch in de Europa League zou kunnen aantreden na de winterstop.

Voor het enthousiaste thuispubliek probeerde Club Brugge wel nog de nederlaag af te wenden, maar het kon Real Madrid in het slot van de wedstrijd niet meer in verlegenheid brengen. Het was zelfs Luka Modric die in blessuretijd de score nog kon uitdiepen voor de Koninklijke met een mooie plaatsbal, 1-3.

En zo eindigt de campagne in de Champions League van BlauwZwart zonder overwinning: met drie gelijke spelen en drie nederlagen.

