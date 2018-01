Bij de rust stond leider Club Brugge 2-0 in het krijt. Pas in de 89ste minuut scoorde Tomecak de aansluitingstreffer op assist van Ruud Vormer. En de Nederlander maakte daarna ook zelf de gelijkmaker, 2 minuten in de blessuretijd. En zo werd een derde competitienederlaag voor blauw-zwart nog op het nippertje vermeden. In het klassement blijft Club Brugge uiteraard ruim aan de leiding. De ploeg van Ivan Leko heeft 9 punten voorsprong op Charleroi.