Club Brugge rondt komst Braziliaanse aanvaller Igor Thiago af

Thiago is een jeugdproduct van de Braziliaanse traditieclub Cruzeiro. In februari 2022 maakte de spits de stap naar Europa. Bij Ludogorets speelde Igor Thiago Nascimento Rodrigues, zoals zijn volledige naam is, zich afgelopen seizoen in de kijker met vijftien doelpunten en acht assists in de Bulgaarse hoogste klasse. Hij sluit aan bij de start van de voorbereiding.

Club eindigde afgelopen seizoen op een tegenvallende vierde plaats in de Jupiler Pro League en wil komende jaargang absoluut beter doen. De West-Vlamingen rekenen daarvoor ook op Ronny Deila, de Noorse trainer die ze wegplukten bij Standard Luik.