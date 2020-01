Club Brugge rouwt om Rensenbrink

Rensenbrink speelde in België voor Club Brugge (1969-71) en Anderlecht (1971-80). Met paars-wit won hij twee keer de Beker der Bekerwinnaars. De 'slangenmens' verzamelde 46 caps bij de Nederlandse nationale ploeg. In 1974 en 1978 bereikte de linksbuiten de WK-finale met Oranje.

Anderlecht-icoon

Medio jaren '60 begon Rensenbrink zijn spelerscarrière bij DWS, toen na Ajax de op één na grootste club in Amsterdam. In 1969 plukte Club Brugge hem daar weg. Met blauw-zwart won hij meteen de Beker van België. Na twee seizoenen verhuisde Rensenbrink naar het Astridpark. Bij Anderlecht, waar hij uitgroeide tot een icoon, boekte hij zijn grootste successen.

Gouden Schoen 1976

Met de Brusselaars veroverde hij twee landstitels (1972, 1974) en vier bekers (1972, 1973, 1975, 1976). Tweemaal mocht hij de Beker der Bekerwinnaars in de lucht steken. In de finale van 1976 tegen West Ham (4-2) en die van 1978 tegen Austria Wenen (4-0) scoorde de Nederlander telkens twee keer. Ook individueel viel Rensenbrink in België in de prijzen. In 1973 werd hij topschutter, drie jaar later mocht hij de Gouden Schoen in ontvangst nemen.

Rensenbrink is vrijdagavond gestorven in zijn woonplaats Oostzaan in huiselijke kring. Jan Mulder, die met Rensenbrink samen speelde bij Anderlecht, bracht het nieuws naar buiten.