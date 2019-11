Club Brugge sleept gelijkspel uit de brand bij Galatasaray

Club Brugge wilde ook na nieuwjaar nog op het Europese toneel verschijnen en wist dus wat het moest doen. Niet verliezen, en als het even kon winnen. Dan was het meteen zeker van Europees voetbal na nieuwjaar. Maar ook Galatasaray was gebrand op een goede prestatie en schoot het best uit de startblokken. Voor het fanatieke thuispubliek trokken de Turken resoluut de wedstrijd naar zich toe. Dat resulteerde na tien minuten in de 1-0.

Club Brugge probeerde zich van die klap te herstellen en kon gaandeweg de eerste helft het evenwicht herstellen. Openda kwam goed voor z'n man en was dicht bij de gelijkmaker, maar de doelman van Galatasaray zat er heel goed tussen.

Tweede helft

Club Brugge kwam geconcentreerd uit de kleedkamer en kreeg via Dennis meteen een nieuwe grote kans op de gelijkmaker, maar opnieuw stond de doelman pal. Al had Dennis net iets te veel tijd nodig om tot een schot te komen. Het bleef uitkijken voor de snelle tegenstoten van de thuisploeg, die ook niet naliet om tijd te rekken van zodra dat kon.

Blauw-Zwart kreeg de bal van de thuisploeg maar was voetballend niet bij machte om het Turkse blok te ontwrichten, tot frustratie van coach Philippe Clement. Ook de wissels van Clement, De Ketelaere, Schrijvers en Okereke konden de wedstrijd niet meteen doen kantelen. Tien minuten voor tijd kreeg Okereke wel nog een niet te missen kans, maar zijn plaatsbal verdween net naast de goal.

Club scoort en slikt rode kaarten

Net toen het kalf verdronken leek, sloeg Club Brugge toe. Diatta scoorde in de blessuretijd de gelijkmaker met een knappe trap. De vreugde was enorm, maar tijdens het vieren van de goal liep het fout. Diatta trok z'n shirt uit en Mata trapte de cornervlag stuk. Beide spelers kregen hiervoor hun tweede gele kaart. En zo moest Club de wedstrijd met 9 volmaken. Dat lukte ternauwernood, en zo houdt Club Brugge zijn kansen gaaf op Europees voetbal na nieuwjaar.