Club Brugge sluit winterstage af met zege

Club Brugge heeft zaterdag op oefenstage in het Spaanse Marbella met 1-0 de maat genomen van het Hongaarse Puskas Academy. Mats Rits zorgde voor het enige doelpunt van de middag.

Club had zaterdag oorspronkelijk Feyenoord moeten partij geven, maar de Nederlandse topclub bleef door verschillende coronabesmettingen in eigen land. De Hongaarse eersteklasser Puskas Academy werd als vervanger opgetrommeld. In een gelijkopgaande partij zorgde Mats Rits voor de enige goal. De middenvelder bracht Club Brugge na negentien minuten op voorsprong. Hij tikte de bal binnen na een knappe actie van Noa Lang.

Vanaken uit voorzorg aan de kant

Bij Club Brugge ontbraken Federico Ricca en Owen Otasowie door een coronabesmetting. Hans Vanaken bleef uit voorzorg aan de kant door een scheenbeenblessure. Voor Club was het het tweede oefenduel op trainingskamp in Marbella. Woensdag werd tijdens de eerste partij onder leiding van nieuwe coach Alfred Schreuder 0-0 gelijkgespeeld tegen de Duitse tweedeklasser Karlsruher SC.