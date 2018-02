Club Brugge sneuvelt in halve finale Beker

Club Brugge is in de halve finale van de Beker van België uitgeschakeld door Standard. Blauw-Zwart won de terugwedstrijd met 3-2 maar kreeg in Luik een 4-1 bolwassing om de oren. Zo staat er voor het eerst in zeven jaar geen West-Vlaamse ploeg in de finale.

De troepen van Ivan Leko waren klaar voor een heuse ‘remontada’. Met de steun van meer dan 20.000 supporters en kersvers Gouden Schoen- winnaar Vormer in de rangen werd gerekend op een sterke openingsfase. In doel nam de Nederlander Vermeer de plaats in van Gabulov.

Blunder Vermeer

Het tempo lag in de start van de wedstrijd hoog. Al na één minuut haalde Nakamba van buiten de zestien uit met een afstandsschot. Onmiddellijk daarna kon Standard tegenprikken en Vermeer in de fout dwingen. Mitrovic kon net op tijd ontzetten voor de neus van drie aanstormende bezoekers. Bij de daaropvolgende hoekschop bleef Vermeer passief staan waarna Orlando Sa eenvoudig kon binnen koppen aan de tweede paal.

Het vertrouwen van Club kreeg zo een lelijke deuk en het duurde een tiental minuten voor de spelers een vuist konden maken. Nakamba en Vanaken slaagden erin om de aanvalsgolven opnieuw op gang te trekken.

Vanaken brengt hoop

Na een dik halfuur spelen bracht Vanaken met een splijtende pas Wesley in positie maar die besloot naast. Vlak voor rust krulde Hans Vanaken dan maar zelf een vrije trap van ver buiten de zestien heerlijk binnen. Zo ging Blauw-Zwart met een 1-1 stand de rust in.

(lees verder onder de foto)

In de openingsfase van de tweede helft trok Standard een verdedigende muur op waar Club maar moeilijk een antwoord kon op vinden. Bovendien raakten de gemoederen verhit bij beide ploegen en lag de wedstrijd vaak stil door verschillende opstootjes.

Op het uur toonde Vormer zijn klasse met een knappe assist op Diaby die in één tijd de bal over doelman Gillet wipte. Blauw-Zwart leefde tien minuten op hoop maar toen deed Emond het licht uit. De spits van Standard was sneller dan Mechele en tikte de 2-2 tegen de netten. Kort na zijn invalbeurt plaatste Clasie met een snoeihard afstandsschot de 3-2 op het bord. Standard-doelman Gillet zag er niet al te best uit bij deze fase.

Bekerfinale zonder West-Vlaamse ploeg

In het slotkwartier beperkte Standard zich tot verdedigen en liet zo de wedstrijd doodbloeden. Club wint wel in eigen huis met 3-2 maar schiet te kort om de 4-1 achterstand uit de heenwedstrijd op te halen. Zo staat er voor het eerst sinds 2011 geen West-Vlaamse ploeg in de bekerfinale. Toen won Standard van Westerlo.

In de finale op 17 maart in het Koning Boudewijnstadion treffen de Rouches Racing Genk. De Limburgers schakelden in de halve finales KV Kortrijk uit. Standard staat voor de zeventiende keer in de eindstrijd, de Luikenaars mochten al zeven keer de trofee in de lucht steken.