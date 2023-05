Club Brugge snoept belangrijke punten af van Antwerp in titelstrijd

Club Brugge kon voor het eerst winnen in de Champions Play-offs. Antwerp laat zo belangrijke punten liggen in de titelstrijd. Union kan vanavond bij winst over Antwerp springen naar de leidersplaats.

De eerste helft was moeizaam. Het was zoeken voor beide ploegen. Rits had de 1-0 bijna aan de voet, maar liet het liggen. Aan de andere kant was het Janssen die dicht bij de openingstreffer kwam. Veel meer gebeurde er niet.

Spektakel na rust

Het niveau ging meteen de hoogte in na rust. Nielsen mocht invallen aan de rust voor Mata, én wat voor een wissel. De Deen knalde de openingstreffer na amper vijf minuten in de tweede helft tegen de touwen. Niet veel later was daar meteen de 2-0. De andere invaller, Romeo Vermant, gaf een uitstekende diepe bal richting Nielsen, die het leer overhoeks binnen duwde.

De eer

Blauw-Zwart was al uitgeteld voor de titel. Toch mag het tevreden zijn, Club pakt zijn eerste punten in de Play-offs en recht zo zijn rug na een moeizame periode. Antwerp moet kijken naar de match van vanavond, bij winst tegen Genk wordt Union de nieuwe leider.