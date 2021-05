Club Brugge speelt 2-2 gelijk tegen Anderlecht

Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord. De thuisploeg nam de beste start. Hans Vanaken kwam in de tiende minuut dicht bij een doelpunt, maar de achttienjarige doelman Bart Verbruggen pakte uit met een prachtige redding. Noa Lang schoot niet veel later net naast na een indrukwekkende pass van Vormer. Anderlecht kwam rond het halfuur meer in de wedstrijd. Het schot van Lukas Nmecha werd gered door Simon Mignolet.

Lang en Dost

Kort na de pauze bediende Ruud Vormer Noa Lang en die schoot via de paal binnen. Anderlecht reageerde een kwartier later. De ingevallen Bruun Larsen bereikte Nmecha, die de gelijkmaker tegen de netten trapte. En diezelfde Bruun Larsen schilderde een vrije trap prachtig in de rechterbovenhoek waardoor Anderlecht op voorsprong kwam. De Brusselse vreugde was van korte duur: Dost scoorde op aangeven van Vormer, die zijn tweede assist van de avond leverde, en hing de bordjes gelijk. Vrijdag won Genk de eerste wedstrijd van de play-offs met 2-3 op het veld van Antwerp. Club Brugge is met 39 punten leider, voor Genk (31), Anderlecht en Antwerp (30).