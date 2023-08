Club Brugge speelt in derde voorronde tegen IJslandse Akureyri

Club Brugge kent zijn tegenstander in de derde en voorlaatste voorronde van de Conference League. Een laks blauw-zwart stoot ondanks de nederlaag in het Deense Aarhus door. Het IJslandse KA Akureyri speelde gelijk tegen het Ierse Dundalk.

Zonder te winnen heeft Club Brugge zich geplaatst voor de derde voorronde van de Conference League. Het Deense Aarhus troefde de Bruggelingen in eigen huis af met 1-0. Blauw-zwart verdedigde zonder veel branie een 3-0 overwinning uit de heenwedstrijd.

Weinig beterschap

De Denen wilden Brugge het vuur aan de schenen leggen. Dat lukte al na amper drie minuten: Felix Beijmo tikte een verlengde hoekschop aan de tweede paal voorbij het doel van Simon Mignolet. De Denen bleven in de eerste helft gevaarlijk op stilstaande fases tegen een laks Club Brugge.

De tweede helft bracht weinig beterschap voor de Bruggelingen: Aarhus forceerde twee kansen, Brugge drie.

Gelijkspel

De IJslanders bleven in Ierland steken op een 2-2 gelijkspel, maar hadden de heenwedstrijd met 3-1 gewonnen.

KA Akureyri werd vorig jaar (en vorig seizoen) tweede in de IJslandse competitie, op tien punten van kampioen Breidablik. In de eerste voorronde van de Conference League versloegen ze het Welshe Connahs met twee keer 2-0. Momenteel staat KA zevende in de nationale competitie, op 23 punten van leider Vikingur Reykjavik.